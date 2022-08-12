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Fransa'nın başkenti Paris’te pazardan artık yiyecekleri topluyorlar! Avrupa’da ekonomik kriz derinleşiyor

A Haber
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Giriş: 12.08.2022 14:34
Fransa yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Öyle ki bazı Fransızlar marketlerin sokağa bıraktığı çürümüş ve satılmayan meyve sebzelerden seçiyor. Paris'ten gelen görüntüler Avrupa'nın küresel krizler karşısındaki durumunu da gözler önüne seriyor.

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