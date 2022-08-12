12 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransa'nın başkenti Paris’te pazardan artık yiyecekleri topluyorlar! Avrupa’da ekonomik kriz derinleşiyor
Fransa yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Öyle ki bazı Fransızlar marketlerin sokağa bıraktığı çürümüş ve satılmayan meyve sebzelerden seçiyor. Paris'ten gelen görüntüler Avrupa'nın küresel krizler karşısındaki durumunu da gözler önüne seriyor.