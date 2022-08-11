11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 07:03
  • 1
  • 19
Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bir yıl önce bugün 11 Ağustos 2021'de, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bozkurt'un ortasından geçen Ezine Çayı'nın, geçen yıl şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina zarar gördü. Ev ve işyerlerini su bastı. Devletin kurumları sel felaketinin ardından seferber oldu.

  • 3
  • 19
Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bakanlar, Bozkurt ilçesine gitti ve çalışmaları organize etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde sivil toplum örgütleri de mağdur vatandaşlarımıza yardım elini uzattı.

  • 4
  • 19
Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Ev ve işyerleri zarar gören vatandaşlara yardımlar yapıldı. Devlet mağdur olan vatandaşlara yeni konut ve işyerlerinin inşası için harekete geçti.

  • 5
  • 19
Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bir yıl bile olmadan afetzedeler için yapılan modern konutlar büyük ölçüde bitti. Devlet, yaptığı hizmetle vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.