Afet sonrası Türkiye farkı! Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor

Bir yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Afetzedeler için modern konutlar ve işyerleri inşa edildi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 07:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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