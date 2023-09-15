Fransa'nın Afrika çıkmazı! Nijer, Mali, Burkina Faso ile birçok alanda ilişkiler askıda

Fransa, askeri darbelerin ardından daha önce müttefik olduğu Nijer, Mali ve Burkina Faso ile olan ilişkilerini birçok alanda askıya aldı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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