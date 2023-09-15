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Fransa'nın Afrika çıkmazı! Nijer, Mali, Burkina Faso ile birçok alanda ilişkiler askıda

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 13:52
Fransa, askeri darbelerin ardından daha önce müttefik olduğu Nijer, Mali ve Burkina Faso ile olan ilişkilerini birçok alanda askıya aldı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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