Fransa’da sokak protestoları başlıyor! Fransa’da sokak protestoları başlıyor

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 11:11
Fransa'da hükümetin çökmesinin ardından sosyal medya üzerinden örgütlenen "her şeyi durdur" protestoları gündeme geldi. Kemer sıkma planlarına karşı duyulan öfkeyle bugün hayatı durma noktasına getirecek eylemler planlanıyor. Bazı göstericilerse sokaklarda polisle arbede yaşamaya başladı bile…
