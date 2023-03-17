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Fransa’da ‘emeklilik kararı’ sokakların tansiyonunu yükseltti! Paris sokakları çöplüğe döndü

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 09:10
Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa tasarısı Ulusal Meclis’te oylanacaktı ancak Cumhurbaşkanı Macron, reforma karşı çıkanların çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'teki oylamayı iptal ederek yasayı onayladı. İşte bu durum sokaklarda yeniden tansiyonu yükseltti. Öte yandan temizlik işçilerinin başlattığı toplu grevde bir hafta geride kaldı. Sokakların çöplüğe döndüğü Paris'te kokuya dayanamayanlar çareyi maskeyle gezmekte buldu. Sağlık uzmanları ise başkentin ciddi bir "fare istilası" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.
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