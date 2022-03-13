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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı

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Giriş: 13.03.2022 01:18
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı. Zemmour'un saldırıya uğradığı ve büyük şok yaşadığı anlar kameraya yansıdı. İşte o video...

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.

Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.

Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var." dedi.

Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.

Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

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