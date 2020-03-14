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14.03.2020

Son dakika... Fransa'da koronavirüs (corona virüs) alarmı! 14 Mart Cumartesi son durum... |Video

Son dakika haberi... Fransa'da 124 ülkede görülen küresel koronavirüs (corona virüs) salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede 14 Mart Cumartesi günü itibariyle ölü sayısı 79'a yükselirken 800 yeni vaka sayısı tespit edildi. Fransa'da yarın yerel seçimlerde gerçekleştirilecek. Son durumu A Haber muhabiri Gizem Adal canlı yayında aktardı.

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