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24.10.2019

Eski CIA Ajanı A Haber'e konuştu: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ve yürüttüğü başarılı diplomasi ile hem masa hem de sahada büyük bir zafer elde etti. Türkiye'nin bu zaferine karşı batı medyası başta olmak üzere Arap ülkeleri, Avrupa Birliği karalama kampanyasına girişti. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan eski CIA Ajanı Rey Macgovern, karalama kampanyalarının nedenini açıkladı.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Eski CIA Ajanı İsrailli Rey Macgovern, ABD ve İsrail'in Suriye'deki kaosu körüklediğini dile getirdi.

İŞTE O ÖZEL AÇIKLAMALAR

İsrailli Rey Macgovern, kaostan kimin nasıl yararlandığını anlattı. İşte Macgovern'in A Haber'e yaptığı o özel açıklama;

"Kendimize şunu sormamız gerekiyor; kaostan kim nemalanıyor? Kim bu kargaşadan karlı çıkıyor? ABD'de adı hiç geçmeyen bir ülke. Yani İsrail. İsrail Suriye'deki kargaşadan nemalanıyor. Çünkü onlar Suriye'nin Lübnan'da veya başka bir yerde Hizbullah'a destek veremeyecek duruma gelmesini istiyor. Suriyelilerin her yerde başkaldırışlarıyla uğraşmak durumunda kalacakları ve İsrail'in düşman olarak görüdüğü Hizbullah, Hamas ve başkalarının diğer ülkelerdeki hareketlenmelerine destek vermeyecekti. Öncelikle çok büyük bir ABD tepkisi olmasının sebebi bu. İsrailliler ABD'nin Suriye'de kalmasından yanaydı. Orada kargaşa çıkması onların yararına. Yüksek rütbeli bir İsrailli görevli 2013 Eylül'de "Bizim Suriye'de istediğimiz netice hiç bir netice olmamasıdır. Bırakalım ölsünler. Sünniler ve Şiiler birbirlerinin boğazına yapıştığı sürece bizim Suriye'den bir korkumuz kalmaz. Bu bir play off gibi. İki tarafın da kazanmasını istemiyoruz." Bunu söyleyen kişi Alın Pinkas

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