Esad’ın insan mazbahanesi: Sednaya! 10 yıl boyunca esir tutulan Vakkan Orhan A Haber’de!

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölmeleri A Haber ekibi tüm dünyaya gösterdi. 10 yıl boyunca Sednaya Hapishanesi’nde esir tutulan Adımanlı iş adamı Vakkas Orhan o günleri A Haber canlı yayınında anlattı. Bir iş için oraya gittiğini açıklayan Orhan sohbet ortamında Suriye’nin çok büyük ve güçlü bir ülke olmadığını dile getirdiğini ve bu sebepten dolayı ‘Erdoğan’ın casusu’ olarak adlandırılıp tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Orhan, “Ölüleri poşete koyup çöpe atıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

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