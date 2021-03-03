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Ermenistan’da taht oyunları! Darbe ile yüzleşen Ermenistan’da neler oluyor?

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Giriş: 03.03.2021 21:56
Güncelleme:03.03.2021 22:24
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı ve Paşinyan'ın bunu darbe girişimi olarak nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’nı görevden almasıyla ülkede gerginlik yükselirken gözler Erivan’a çevrildi. Peki, aslında Ermenistan’da neler oluyor? Kaybedenlerin mücadelesinde kim kiminle? İşte Ermenistan’daki taht oyunlarının perde arkasında yatan gerçekler…
Ermenistan için hayal kırıklığı oluşturdu ERMENİSTAN İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU
Ermenistandaki darbe girişiminin arkasında hangi ülke var? ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA HANGİ ÜLKE VAR?
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