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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Ermenistan’da taht oyunları! Darbe ile yüzleşen Ermenistan’da neler oluyor? Giriş: 03.03.2021 21:56 Güncelleme:03.03.2021 22:24 Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı ve Paşinyan'ın bunu darbe girişimi olarak nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’nı görevden almasıyla ülkede gerginlik yükselirken gözler Erivan’a çevrildi. Peki, aslında Ermenistan’da neler oluyor? Kaybedenlerin mücadelesinde kim kiminle? İşte Ermenistan’daki taht oyunlarının perde arkasında yatan gerçekler… DİĞER