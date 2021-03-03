Ermenistan’da taht oyunları! Darbe ile yüzleşen Ermenistan’da neler oluyor?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısı ve Paşinyan'ın bunu darbe girişimi olarak nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’nı görevden almasıyla ülkede gerginlik yükselirken gözler Erivan’a çevrildi. Peki, aslında Ermenistan’da neler oluyor? Kaybedenlerin mücadelesinde kim kiminle? İşte Ermenistan’daki taht oyunlarının perde arkasında yatan gerçekler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN