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Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasında hangi ülke var? Mesut Hakkı Caşın A Haber'de açıkladı

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Giriş: 25.02.2021 23:04
Güncelleme:25.02.2021 23:34
Ermenistan’daki darbe girişiminin arkasında hangi ülkeler var? Kimler darbeyi destekliyor, kimler Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yanında yer alıyor? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bu kritik sorulara yanıt verdi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Ermenistan'daki darbe girişimi hakkında konuştu.

"BU BİR HALK HAREKETİDİR"

Caşın, "Ordu sözünün arkasında olduğunu söylüyor. Bu neyi gösteriyor? M-29 uçaklarının, diğer uçakların alçak uçuş yapması ordunun Paşinyan'a karşı hareketlenebileceğini gösteriyor. Acaba buradaki 30-40 tane polis böyle bir eylemi durdurabilir mi? Diğer husus bu bir halk hareketidir." dedi.

"RUSYA'YI YIKMAYA YÖNELİK RENKLİ DEVRİMLERDİR"

Renkli devrimlerde Soros'un olduğunu vurgulayan Caşın, "Rusya şöyle bakıyor olaylara; 'Bunlar Batı tarafından kurgulanmış, Rusya'yı yıkmaya yönelik renkli devrimlerdir.' Bunu Gürcistan'da, Ukrayna'da gördük ve Ermenistan'da görüyoruz. O halde bu hareket yeni başlamıştır." ifadelerine yer verdi.

"ABD VE FRANSA PAŞİNYAN'IN YANINDA"

Caşın, "Bundan sonraki sürecin içerisinde ciddi belirsizlik vardır. ABD'yi de ben Paşinyan'ı Fransa ile birlikte desteklediğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN..."

Erivan'ı ciddi bir belirsizliklerin beklediğini söyleyen Caşın, "Buradaki hareket şunu gösteriyor; Türkler ve Azerbaycan halkı Ermenistan halkını düşmanı değildir. Bu coğrafyada birlikte barış içinde yaşayabiliriz." mesajını verdi.

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