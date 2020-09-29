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"Bugün hedef hem Azerbaycan hem Türkiye'dir" 100 yıllık kirli planının detaylarını A Haber'de anlattı

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Giriş: 29.09.2020 22:06
Güncelleme:29.09.2020 22:10
Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ermenileri Osmanlı Devleti yönetimine karşı isyana teşvik eden kimlerdi? Diaspora ne demek? ABD'nin Ermeni diasporasındaki rolü nedir? Soykırım yalanıyla Ermenistan neyi hedefliyor, kirli planları ne? Ermeni lobisinin arkasında hangi ülke ya da ülkeler var? Fransa bu lobiye nasıl destek oluyor? Tüm bu sorulara A Haber'de yanıt veren Erhan, 100 yıl önce kurulan kirli planın bugün devreye konulduğunu hedefte ise sadece Azerbaycan değil Türkiye'nin de olduğunu söyledi. İşte Erhan'ın gündeme bomba gibi düşecek o flaş açıklamaları...

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ermenileri Osmanlı Devleti yönetimine karşı isyana teşvik eden kimlerdi? Diaspora ne demek? ABD'nin Ermeni diasporasındaki rolü nedir? Soykırım yalanıyla Ermenistan neyi hedefliyor, kirli planları ne? Ermeni lobisinin arkasında hangi ülke ya da ülkeler var? Fransa bu lobiye nasıl destek oluyor? Tüm bu sorulara A Haber'de yanıt veren Erhan, 100 yıl önce kurulan kirli planın bugün devreye konulduğunu hedefte ise sadece Azerbaycan değil Türkiye'nin de olduğunu söyledi. İşte Erhan'ın gündeme bomba gibi düşecek o flaş açıklamaları...

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