Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan’a giderek Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ele alındığı görüşmelerde yalnızca Ermenistan bayrağı kullanılırken Rusya bayrağının olmaması dikkat çekti.

Rusya'yı, Azerbaycan'a karşı kendilerine destek vermemekle suçlayan Ermenistan, bu kez bayrak kriziyle gündemde.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin ardından Ermenistan, anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı.

Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra taraflar görüşmelere devam ediyor.

Ateşkes bölgesinde gelişmeleri ele almak üzere Ermenistan'a giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, büyük bir şok yaşadı.



RUSYA'NIN YANITI NE OLUR?

Rus heyetinin Ermenistan ziyaretinde görüşmelerin ilki Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleşti.

Görüşmede ikili Dağlık Karabağ'da ateşkes süreci ve Rus Barış Gücü askerlerinin faaliyetlerini ele aldı.

Paşinyan daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u makamında kabul etti.



BÜYÜK SKANDAL!

Her iki görüşmede de yalnızca Ermenistan bayrağı kullanıldı.

Sosyal medyadaki Rus kullanıcılar ise, iki ülke heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede Rusya bayrağının olmamasına tepki gösterdi.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Resmi protokol kurallarının çiğnendiğini savunan Rus sosyal medya kullanıcıları, Rusya heyetini olaya sessiz kalmakla eleştirdi.

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