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Endonezya’da mucize gibi kurtuluş! 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

AA
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Giriş: 24.11.2022 16:22
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 268 kişi hayatını kaybederken, korkutan depremde 700 kişi de yaralandı. Yaşanan faciadan 3 gün sonra, enkaz altından 5 yaşındaki Azka isimli çocuk çıkarıldı.
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