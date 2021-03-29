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Endonezya'da Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük patlama

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Giriş: 29.03.2021 00:05
Güncelleme:29.03.2021 00:14
Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde büyük bir patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi.

Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

Ülkenin önemli petrol rafinerisinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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