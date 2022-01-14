14 Ocak 2022, Cuma
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Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında bulunan Sunda Boğazı'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda aynı bölgede tsunami meydana gelmiş 168 kişi hayatını kaybetmiş 745 kişi de yaralanmıştı.