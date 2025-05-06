06 Mayıs 2025, Salı
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Elon Musk'ın artık bir şehir var! Starbase resmen onaylandı
ABD'nin Texas eyaletinde bölge sakinleri, Spacex firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgenin adının "Starbase" yani "Yıldız Üssü" olarak değiştirilmesi için oylama yaptı. 212 kişi isim değişikliğine "Evet" derken, Sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı. Ve oylama sonucunda bölgenin adının Starbase olması kararlaştırıldı. Elon Musk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase'in "Artık gerçek bir şehir" olduğunu ifade ederek oylama sonucunu kutladı.