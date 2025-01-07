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El-asali’den çarpıcı görüntüler A Haber’de: Suriye’nin yeniden inşası için kanıt niteliğinde

El-asali’den çarpıcı görüntüler A Haber'de: Suriye’nin yeniden inşası için kanıt niteliğinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 18:39
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Esad rejiminin yıllarca bombaladığı ve adeta yok ettiği El-Asali Mahallesi’nde yaşananları aktardı. Geçgel, “Bu mahallede rejim tarafından yoğun bombardıman yapıldı. Evler, camiler ve dükkânlar yerle bir edildi, taş üstünde taş kalmadı. Mahir Esad’ın talimatıyla bölge tamamen yıkıldı ve enkazlardan demirler bile çalındı. Bombardıman sırasında hayatını kaybeden sivillerin mahalledeki farklı noktalara gömüldüğü iddia ediliyor. İnsanlar kaybettikleri yakınlarını bulmak için umutsuzca arayışlarını sürdürüyor ancak bu enkaz içinde bir şey bulabilmek neredeyse imkânsız,” ifadelerini kullandı.Geçgel ayrıca, rejimin neden olduğu bu tahribatın sadece fiziki olmadığını, insanların üzerinde bıraktığı derin yaraların da uzun yıllar sürecek bir iyileşme süreci gerektirdiğini vurguladı. “12 yılda 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Şimdi ise geriye kalan bu enkaz, savaşın ve rejimin soykırım niteliğindeki uygulamalarının en büyük kanıtı” dedi.
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El-asali’den çarpıcı görüntüler A Haber’de: Suriye’nin yeniden inşası için kanıt niteliğinde
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