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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı

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Giriş: 03.07.2021 09:59
Economist dergisi Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltısını gündeme taşıdı. Türkiye'nin hızlı gelişiminden övgüyle söz edilirken, Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Piri Reis'in 3 hafta suyun altında kalabildiğini belirten Peters, "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadelerine yer verdi.
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