03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Economist'in gündemi Piri Reis! Türkiye için zafer Yunanistan için baş ağrısı
Economist dergisi Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltısını gündeme taşıdı. Türkiye'nin hızlı gelişiminden övgüyle söz edilirken, Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes Peters çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Piri Reis'in 3 hafta suyun altında kalabildiğini belirten Peters, "Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadelerine yer verdi.