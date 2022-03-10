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Dünyanın gözü Türkiye’deydi! Rusya, İran, Almanya, Fransa... İşte tarihi zirvenin yansımaları

A Haber
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Giriş: 10.03.2022 16:35
Dünya başkentlerinin gözü Antalya'da yapılan barış zirvesindeydi. Dünyada bu tarihi zirve nasıl yankı buldu? Yabancı basında nasıl yer aldı? Rus medyasında neler yazıldı çizildi? Rusya – Ukrayna zirvesi sahaya ve dünya siyasetine nasıl yansır? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan, Ekber Karabağ Tahran'dan, İsmail Erel Almanya'dan ve Ömer Aydın ise Strasbourg'dan detayları aktardı.
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