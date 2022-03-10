10 Mart 2022, Perşembe
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Dünyanın gözü Türkiye’deydi! Rusya, İran, Almanya, Fransa... İşte tarihi zirvenin yansımaları
Dünya başkentlerinin gözü Antalya'da yapılan barış zirvesindeydi. Dünyada bu tarihi zirve nasıl yankı buldu? Yabancı basında nasıl yer aldı? Rus medyasında neler yazıldı çizildi? Rusya – Ukrayna zirvesi sahaya ve dünya siyasetine nasıl yansır? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan, Ekber Karabağ Tahran'dan, İsmail Erel Almanya'dan ve Ömer Aydın ise Strasbourg'dan detayları aktardı.