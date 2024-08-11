Dünyanın çizmesi İtalya’ya yolculuk | DÜNYA ATLASI

İtalya 60 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en kalabalık üçüncü ülkesi. Tepeden bakıldığında, bir çizmeyi andırıyor. Başkenti Roma ise yüzyıllar boyunca batı uygarlığının merkezi konumundaydı.

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