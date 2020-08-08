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Dünyada ilk resmen ilan ettiler! İşte koronavirüs aşısını ilk onaylayan ülke...

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Giriş: 08.08.2020 15:32
Güncelleme:08.08.2020 15:33
Türkiye'nin koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği yaptığı Rusya'dan dünyayı heyecanlandıran açıklama geldi. Aşıyı 12 Ağustos'ta resmen onaylayacağını ve insanlar üzerinde uygulanacağını duyuran Rusya, dünya genelinde yaklaşık 20 milyon kişiyi etkileyen ve 750 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı dünyada kullanılması onaylanan ilk aşı olacak. Peki aşı yan etkileri neler? Aşı için seri üretim ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Agşin Kişiyen Rusya'dan sıcak gelişmeyle ilgili son bilgileri canlı yayında aktardı.

Türkiye'nin koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği yaptığı Rusya'dan dünyayı heyecanlandıran açıklama geldi.

DÜNYADA İLK ONAYLANAN KOVİD-19 AŞISI

Aşıyı 12 Ağustos'ta resmen onaylayacağını ve insanlar üzerinde uygulanacağını duyuran Rusya, dünya genelinde yaklaşık 20 milyon kişiyi etkileyen ve 750 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı dünyada kullanılması onaylanan ilk aşı olacak. Peki aşının yan etkileri neler? Aşı için seri üretim ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Agşin Kişiyen Rusya'dan sıcak gelişmeyle ilgili son bilgileri canlı yayında aktardı.

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Dr. Mikhail Murashko'nun koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı almasının ardından Rusya'dan aşıyla ilgili sevindiren haber geldi. Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, aşının 12 Ağustos'ta tescil edileceğini belirtti.

Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı. Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak.

Gamaley Enstitüsü'nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos'ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.

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