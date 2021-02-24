6 ayaklı 2 kuyruklu olarak doğdu

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Dünyada ilk kez görülüyor! 6 bacaklı 2 kuyruklu doğdu

DHA
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Giriş: 24.02.2021 15:50
Güncelleme:24.02.2021 15:50
ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir köpek 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya geldi. Veterinerler altı bacaklı olarak hayatta kalan ilk köpek olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahoma eyaletinde eyaletinde 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya gelen köpek görenleri şaşırttı. Oklahoma'da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.

"İLK KEZ KARŞILAŞTIK"
Neel Veteriner Hastanesi'nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını ifade ederek, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1, 700 dolar (12 bin 143 lira) toplandığı belirtildi.

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