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Dünya tarihinin en ölümcül salgını! “Kara ölüm” Avrupa’yı nasıl kökünden değiştirdi?

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 15:57
Dünya tarihi gidişatı kökünden değiştiren olaylarla dolu. Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun o önemli anları bir araya getirerek hazırladığı "Dönüm Noktası"nda...
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