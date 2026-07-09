Tarihi NATO Zirvesi başarıyla tamamlandı: Türkiye oyun kurucu rolüyle dünyaya damga vurdu!

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik ve stratejik sonuçları A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek, zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını artırdığını, savunma sanayiindeki yükselişin ittifakın geleceğinde Ankara'yı daha güçlü bir konuma taşıdığını ve Türkiye'nin küresel güvenlik denkleminde kritik rol üstlendiğini değerlendirdi.