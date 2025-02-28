Dünya şokta! ABD medyası: Trump Zelensky’i kovdu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede tansiyon artarken Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girdi. Trump, Zelenskiy'e dönerek, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi. Görüşmenin ardından Trump, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı. ABD ve Ukrayna arasında yapılacak değerli madenler, gaz, petrol anlaşması ve ortak basın toplantısının iptal edildiği bildirildi. Öte yandan ABD medyasından yapılan açıklamaya göre Trump'ın Zelensky'i Beyaz Saray'da kovulduğu iddia edildi.

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