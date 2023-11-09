09 Kasım 2023, Perşembe
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Dünya şampiyonu Gazze için seslendi: Birlik ve beraberlik için dua edelim
Dünya ağır sıklet kick boks şampiyonu Rico Verhoeven, Hollanda'da düzenlenen şampiyonada zafere ulaştıktan sonra, Gazze'deki katliama dikkat çekti. Rico Verhoeven, "Kutlamaya geçmeden önce bir şey için ara verelim. Dünyada çılgınca şeyler meydana geliyor, o yüzden bir saniye durup Gazze hakkında konuşalım. Birlik, beraberlik ve dünyada barış için dua edelim." dedi.