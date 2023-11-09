09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünya şampiyonu Gazze için seslendi: Birlik ve beraberlik için dua edelim

Dünya şampiyonu Gazze için seslendi: Birlik ve beraberlik için dua edelim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2023 16:02
Dünya ağır sıklet kick boks şampiyonu Rico Verhoeven, Hollanda'da düzenlenen şampiyonada zafere ulaştıktan sonra, Gazze'deki katliama dikkat çekti. Rico Verhoeven, "Kutlamaya geçmeden önce bir şey için ara verelim. Dünyada çılgınca şeyler meydana geliyor, o yüzden bir saniye durup Gazze hakkında konuşalım. Birlik, beraberlik ve dünyada barış için dua edelim." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya AKKA’dan çekildi! Şimdi ne olacak?
Rusya AKKA’dan çekildi! Şimdi ne olacak?
Dünya şampiyonu Gazze için seslendi!
Dünya şampiyonu Gazze için seslendi!
Kudüs çarşısında sessizlik hakim
Kudüs çarşısında sessizlik hakim
Ünlü isimden Gazze’ye destek
Ünlü isimden Gazze'ye destek
Sapkın Netanyahu’nın kirli hesapları
Sapkın Netanyahu'nın kirli hesapları
ABD’ye ait SİHA düşürüldü
ABD'ye ait SİHA düşürüldü
Eski İsrail askerinin soykırım itirafı!
Eski İsrail askerinin soykırım itirafı!
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Çocuğunu düşürdüğünü fark etmedi
Kudüs Tugayları tankı böyle imha etti
Kudüs Tugayları tankı böyle imha etti
Gazze’nin solan çiçekleri!
Gazze’nin solan çiçekleri!
İsrail’in Gazze katliamında 33. gün
İsrail'in Gazze katliamında 33. gün
ABD’li hemşire İsrail vahşetini anlattı
ABD’li hemşire İsrail vahşetini anlattı
Daha Fazla Video Göster