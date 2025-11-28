28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 12:07
Filistinliler için yıllardır mücadele eden aktivist Jeff Halper, İsrail'in parça parça ilhak ettiği Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalıştığını söyledi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yoğunlaşan saldırılara dikkat çekti. "Nablus, Cenin ve çevresindeki şehirler sürekli 'sakinsizleştirme' adı altında ağır operasyonlarla hedef alınıyor" diyen Halper, İsrail'in Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalıştığının altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı
Elleri havada Filistinliler böyle infaz edildi
Elleri havada Filistinliler böyle infaz edildi
Avrupa’da zorunlu askerlik tartışması!
Avrupa'da zorunlu askerlik tartışması!
ABD’den Venezuela’ya uyarı: Yakında başlıyoruz
ABD'den Venezuela'ya uyarı: Yakında başlıyoruz
ABD saldırısı ile Trump’a gözdağı mı?
ABD saldırısı ile Trump'a gözdağı mı?
ABD’deki saldırıda MOSSAD parmağı mı?
ABD'deki saldırıda MOSSAD parmağı mı?
Almanya’dan ABD ve Rusya’ya uyarı!
Almanya'dan ABD ve Rusya'ya uyarı!
ABD’de dinleme skandalı!
ABD’de dinleme skandalı!
ABD tehditlerini kınadı arabayla sokaklarda gezdi
ABD tehditlerini kınadı arabayla sokaklarda gezdi
2 bin konutluk sitede büyük yangın
2 bin konutluk sitede büyük yangın
Sri Lanka’da sel ve toprak kayması
Sri Lanka'da sel ve toprak kayması
Fransa’nın en eski konutu Eczacı’nın Evi
Fransa’nın en eski konutu “Eczacı’nın Evi”
Daha Fazla Video Göster