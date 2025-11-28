Soykırımcı İsrail, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme planı

Filistinliler için yıllardır mücadele eden aktivist Jeff Halper, İsrail'in parça parça ilhak ettiği Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalıştığını söyledi. Batı Şeria'nın kuzeyinde yoğunlaşan saldırılara dikkat çekti. "Nablus, Cenin ve çevresindeki şehirler sürekli 'sakinsizleştirme' adı altında ağır operasyonlarla hedef alınıyor" diyen Halper, İsrail'in Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalıştığının altını çizdi.

