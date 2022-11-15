Dünya nüfusu ne kadar?

Birleşmiş Milletler verilerine göre 15 Kasım itibarıyla dünyanın nüfusu 8 milyarı geçti. Avrupa'da ise daha farklı bir tablo var. Kıta genelinde doğurganlık hızı giderek düşüyor. Uzmanlara göre İtalya'nın nüfusu 2070'e kadar 59 milyondan 47 milyona düşecek.

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