Dr. George Tzogopoulos: İstanbul'daki Türkiye-Yunanistan görüşmesinden iyi sonuçlar çıkacak

Türkiye İle Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor. 4 yıl aradan sonra müzakere masası yeniden kurulurken, İstanbul'da gerçekleştirilecek 61. toplantı öncesi iki ülke arasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Yunanistan’da görev yapan Uluslararası Enerji İlişkileri Uzmanı Dr. George Tzogopoulos, konuyla ilgili Memleket Meselesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Tzogopoulos, “Görüşmeden iyi sonuçlar çıkacak” yorumunu yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor. 4 yıl sonra müzakere masası yeniden kurulurken, Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlık konularının ele alınacağı 61'inci toplantı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Görüşme, Dışişleri Bakanlıkları heyetleri arasında gerçekleştirilecek. Heyetlere katılacak isimler belirlendikten sonra görüşme tarihi netleştirilecek.

SON İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME 2016'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İki ülke arasındaki son istikşafi görüşme 2016'da gerçekleştirildi. 60'ıncı istikşafi görüşme sonrasında Çipras ve Miçotakis hükümetleri, bir daha masaya oturmaya yanaşmadı.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de gerilimin artması üzerine Almanya devreye girdi. Yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi. Müzakere masasının tekrar kurulması konusunda uzlaşıldı.

Yunanistan ile siyasi müzakereler de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Almanya Şansölyesi Merkel'in danışmanı Jan Hecker ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in danışmanı Eleni Sorani ile tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. En son geçtiğimiz Cuma günü bir araya gelen taraflar, siyasi konuları ele alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN FRANSA'YA GİTMESİ BEKLENİYOR

Fransa ile de diplomasi kanalları işliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir daveti söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefon görüşmesinde davet tekrar gündeme geldi.

Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde Fransa'ya gitmesi bekleniyor.