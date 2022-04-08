08 Nisan 2022, Cuma
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Donbas neden önemli? Tren istasyonu neden vuruldu?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında gözler Donbas bölgesine çevrildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ilerleyen günlerde bölgede yaşanacakların 2. Dünya Savaşı'nı andıracağını söyledi. Sivil ölümlerinden kim sorumlu? Ukrayna Rusya'yı, Rusya Ukrayna'yı suçluyor. Müzakereler başarısız mı olacak? Savaşta ikinci perde "Donbas" mı? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.