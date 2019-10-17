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17.10.2019
Donald Trump’ın gafları İtalyan tercümanı hayrete düşürdü!
Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı "mozzarella"ya benzeterek telaffuz etti. Trump, ABD’nin tarihini Antik Roma’ya kadar uzatınca İtalyan tercümanı hayrete düşürdü.
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