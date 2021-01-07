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Donald Trump görevden alınabilir mi? Bryza: Hainliğin cezası ölümdür

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 12:04
Güncelleme:07.01.2021 12:08
ABD, 207 yıl sonra tarihi bir işgale tanıklık etti. Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, Kongre binasını bastı. Kanlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken en az 52 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan Kongre'deki oylamada gerekli olan 270 delege oyu sayısını aşan Joe Biden, resmen ABD Başkanı oldu. Biden'ın zaferi sonrası da Donald Trump, ilk açıklamasında, "20 Ocak'ta görevi sorunsuz bir şekilde devredeceğim" dedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında A Haber'e konuk olan Amerikalı eski diplomat Matthew Bryza, ABD gündemini değerlendirdi. İşte haberin detayları.

Amerikalı eski diplomat Matthew Bryza'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

KONGRE'YE SALDIRI NE ANLAMA GELİYOR?
Son gelişmeler şöyle benim ömrümde gördüğüm en büyük kriz. Daha önce Beyaz Saray'ın böyle kuşatıldığını görmedim. Trump, halkına bazı mesajlar verdi ve sonrasında her şey kontrolden çıktı. Hem Kongre'de hem de Temsilciler Meclisi'nde bir süreç devam ederken, 3 Kasım sonuçları oylanmaya çalışırken Trump dedi ki, 'Kongre'ye gidin ve şiddet gösterin' mesajı verdi. Şimdi Cumhuriyetçilerin dağılacağını görebiliriz. Trump'ın kendi partisinden de vakti gelmeden görevden alınsın mesajı geliyor.

Ulusal Muhafızlar oradaydı ama çok da büyük rol oynamadılar, polis hazırlıksız değildi. 2 şey burada söz konusu Trump için. Birincisi, Trump bu seçimin kendisinden çalındığını düşünüyor. Ama buna karşılık bir kanıt sunmuyor. 62 dava açıldı ama hiçbir tanesine somut bir kanıt sunulmadı. Şimdi bu gidişatı tersine çevirmek için şunu da fark ediyor, sona yaklaştı. Bir yandan da Cumhuriyetçiler kendi içerisinde dağılıyor gibi.

JOE BIDEN NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Cumhuriyetçiler bir dağılma sürecideler, Demokratlar ise oldukça güçlü duruyorlar. Demokrotlar artık Parlemento'nun üst kısmını Senatoyu da Temsilciler Meclisi kısmını da hatta başkanlığı da ellerinde tutuyor gibiler. Bunlar 1 seneye sığabilecek olaylar ama tek günde yaşananlar inanılmazdı.

TRUMP'IN AZLİ MÜMKÜN OLUR MU?

Azledilme durumu hayata geçebilir. Tabii bunun da belli kuralları var. Ama bu seçenek. Trump'ın yaptıklarına baktığımızda bu gerçekten dehşet verici. 20 Ocak'ta görevini bırakacak ama ABD yasa yapıcılar şunu fark etti; hiçbir başkanın böyle davranamayacağını yasalara aykırı davranamayacağının sinyalini vermeleri gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var Başkan Trump, inanılmaz suçlar işledi. Kışkırtma söz konusuydu. Şiddete kışkırttı ve burada da şöyle enteresan bir durum var. Eğer şiddete kışkırtma söz konusuysa bu hainlik olarak algılanır ve hainliğin cezası ölümdür.

TRUMP'A UYGULANAN SANSÜR

Bir kişi eğer halkı şiddete kışkırtırsa hesabı askıya alınır. Dün Trump, konuşmasından sonra seçmenlerine seslendi; 'Gidin savaşın' çağrısında bulundu. Bu emsali görülmemiş bir durum. ABD sosyal medyasında bir başkanın hesabının askıya alınması görülmemiş bir durum. Trump'tan gelen bu kadar güçlü ve kışkırtıcı mesajlar olunca da hukukun üstlünlüğü söz konusu olan bir ülkeden de bahsettiğimiz için her şey tek bir kişiye göre düzenlenemez. Bunları yapan bir başkan olsa bile hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır.

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