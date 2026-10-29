İsrail'de koalisyon kilidi Arap partilerinde! Seçim sonrası koalisyon krizi

İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından ortaya çıkan tablo, hükümet kurma sürecini çıkmaza sürükledi. 120 sandalyeli parlamentoda Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok 53, muhalefet 48, Filistinli Arap partileri ise 19 milletvekiliyle temsil edilirken hiçbir blok hükümet kurmak için gerekli 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamadı. Netanyahu'nun partisi Likud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek Seçim Komisyonuna başvururken gözler koalisyon pazarlıklarına çevrildi. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Arap partilerinin kilit rol oynadığı süreçte erken seçim ihtimalini ve Netanyahu'nun iktidarda kalmak için bölgesel çatışmaları tırmandırabileceği senaryosunu A Haber'de değerlendirdi.