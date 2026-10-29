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Şırnak'ta kaza! Yolcu otobüsü TIR'la çarpışıp eve girdi: 15 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şırnak'ta kaza! Yolcu otobüsü TIR'la çarpışıp eve girdi: 15 yaralı

Şırnak'ta yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın ardından yol kenarındaki bir eve çarpan otobüsteki kazada 15 kişi yaralandı.

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