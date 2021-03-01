Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar...

Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar...