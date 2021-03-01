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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

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Giriş: 01.03.2021 08:43
Güncelleme:01.03.2021 08:52
Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar...

Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar...

Doktor mahkeme heyetini şoke etti! DOKTOR MAHKEME HEYETİNİ ŞOKE ETTİ!
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Doktor mahkeme heyetini şoke etti!
Doktor mahkeme heyetini şoke etti!
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