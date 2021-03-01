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Haberler Galeri Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:26
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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti.

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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı.

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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

İşte o ilginç anlar...

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Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı

Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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