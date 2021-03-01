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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı Doktor mahkeme heyetini şoke etti! Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katıldı Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti. California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı. Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte o ilginç anlar... Giriş Tarihi: 01.03.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 09:26
Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
California eyaletinin Sacramento kentinde sanal olarak yapılan trafik cezası duruşmasında ilginç anlar yaşandı.
Doktor hakkında mesleki standartlara uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Hindistan'da yapılan beyin ameliyatı, tıp dünyasındaki yerini aldı. 9 yaşındaki kız, ameliyat sırasında piyano çaldı. O anları görenler büyük şaşkınlık yaşadı.