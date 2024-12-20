20 Aralık 2024, Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ile Türkiye-AB İlişkilerini Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Suriye'deki güvenlik meseleleri, Türkiye-AB ilişkileri ve uluslararası işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için tüm terörist unsurların temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve Gazze'de insani yardımların sürdürülmesi için uluslararası toplumun çaba göstermesini talep etti.