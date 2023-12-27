27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dev ABD uçak gemisi Yunanistan'a demirlendi! USS Gerald R. Ford Girit açıklarındaki Suda Körfezi'nde

Dev ABD uçak gemisi Yunanistan'a demirlendi! USS Gerald R. Ford Girit açıklarındaki Suda Körfezi'nde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 12:39
İsrail'e destek olmak için Doğu Akdeniz'de devriye gezen Amerikan nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Gerald Ford, Yunanistan'ın Girit adasındaki Suda Körfezi üssüne ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev ABD uçak gemisi Yunanistan’a demirlendi!
Dev ABD uçak gemisi Yunanistan'a demirlendi!
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?
İsveç kararına ABD’den ilk yorum!
İsveç kararına ABD’den ilk yorum!
Katil İsrail ordusu mayına bastı!
Katil İsrail ordusu mayına bastı!
A Haber ekibi El-fara Kampı’nı görüntüledi
A Haber ekibi El-fara Kampı'nı görüntüledi
Golf topu büyüklüğünde dolu yağdı!
Golf topu büyüklüğünde dolu yağdı!
İran: İsrail bedelini ödeyecek
İran: İsrail bedelini ödeyecek
Ukrayna’dan Kırım’a saldırı
Ukrayna'dan Kırım'a saldırı
Rus muhalif lider kutup bölgesinde
Rus muhalif lider kutup bölgesinde
İnsanlık dışı görüntü!
İnsanlık dışı görüntü!
Tepki çeken hediye paketleri!
Tepki çeken hediye paketleri!
Bomba iddia: Ateşkes için nabız yokluyor!
Bomba iddia: Ateşkes için nabız yokluyor!
Daha Fazla Video Göster