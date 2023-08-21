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Dedeağaç'ta zorlu mücadele! Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangınına müdahale sürüyor

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 15:24
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde çıkan orman yangını nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durduran İpsala ve Yunanistan tarafındaki sınır kapıları yeniden hizmet vermeye başladı. Öte yandan Dedeağaç'taki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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