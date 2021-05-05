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Covid-19 hastası babasına su vermek isteyen kızın feryadı dünyayı ağlattı | Hindistan'dan yürek yakan görüntüler

İHA
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Giriş: 05.05.2021 23:30
Güncelleme:06.05.2021 00:02
Hindistan’da Covid-19’a yakalandığı için köyündeki halk tarafından dışlanan adama, kızı su vermek istediği sırada annesi tarafından engellendi. Kızın babasına yardım etmek için feryat ettiği anlar ise ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılanan video görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi. Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, hasta adamın kısa süre sonra hayatını kaybettiği ve hastanelerde yatak olmadığı için tedavi edilemediği ifade edildi.

Hindistan'da Covid-19'a yakalandığı için köyündeki halk tarafından dışlanan adama, kızı su vermek istediği sırada annesi tarafından engellendi. Kızın babasına yardım etmek için feryat ettiği anlar ise ülkenin gündemine oturdu.

50 YAŞINDAKİ ADAM VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Hindistan'da korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor. Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemiyor.

Andhra Pradesh eyaletine bağlı Vijaywada kentinde çalışan 50 yaşındaki adam, Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasının ardından Srikakulam'da bulunan köyüne geri döndü. Covid-19 nedeni ile köy sakinleri tarafından dışlanan adam, köyün dışında bulunan bir kulübede kalmaya zorlandı.



HASTA BABASINA SU VERMEK İSTEDİ
Babasının yerde yattığını gören küçük kız ise babasına su vermek istediği sırada annesi tarafından hastalık bulaşır endişesi ile engellendi. Annenin küçük kızı babadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yürekleri parçaladı.

Çevredeki köylüler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, küçük kızın feryat ettiği duyuldu.



Yerel basında yer alan haberlerde, hasta adamın kısa süre sonra hayatını kaybettiği ve hastanelerde yatak olmadığı için tedavi edilemediği ifade edildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyon 764 bin 74'e, toplam can kaybı ise 226 bin 720'ye ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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