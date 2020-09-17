Son dakika haberleri... Dünya koronavirüs (Kovid-19) aşısının hazır olmasını bekliyor. Aşı geliştiren Çinli şirket Sinovac Türkiye'de de klinik denemelere başladı. Şirketin Genel Müdürü Helen Yang gelinen son durumu A Haber'e anlattı. Aşının yan etkileri var mı? Ne zaman uygulamaya geçilecek? İşte yanıtı...

Dünya, koronavirüs salgınının sona ermesi için bulunacak güvenli bir aşıya bel bağlamış durumda. Peki yüzlerce ülkede yürütülen aşı çalışmaları ne durumda? Kovid-19'a karşı aşı geliştiren firmalardan en ileri noktaya ulaşmış Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang A Haber'e anlattı. Yang, herkesin merak ettiği "Aşı ne zaman hazır olacak?" sorusuna yanıt verdi.

AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Helen Yang: Geliştirmekte olduğumuz aşı, 3. Faz denemelerde. Testlere Brezilya ve Endonezya'da başladık. Türkiye'de de denemeleri başlattık. Bu aşı geliştirme sürecindeki son aşama... Türkiye'de aşımızın etkinliğini belirlemeyi hedefliyoruz. İyileşmiş 100 gönüllü arıyoruz. Denemeler birkaç ay içinde yürütülecek. Amacımız, aşının antikor üretip insanları koruyup korumadığını anlamak.

Çin'deki aşı üretim tesisinin inşasını tamamladıklarını açıklayan Helen Yang, "Şu anda denemeleri yapıyoruz. Daha sonra da, eğer sonuçlar başarılı olursa üretime devam etmeyi umuyoruz. Böylece insanların kullanımına sunmak üzere ürünü temin ediyor oluruz."

"SONUÇLAR AŞININ OLDUKÇA GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Faz 1 ve Faz 2 klinik denemelerinden nasıl sonuçlar alındı? Gönüllüler üzerinde herhangi bir yan etki görüldü mü?

Yang, FAz 3'ten önce Çin de ön klinik çalışmalara dayanarak aşıyı geliştirmeye başladı. Ön klinik araştırmaları ve hayvan testlerimiz aşımızın güvenli olduğunu ve koruma sağladığını gösteriyor. Sonuçları mayıs ayında yayınlandı. Bunun devamında Çin'de Faz 1 ve Faz 2 denemelerine başladık. 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı popülasyon üzerinde denedik. Bu grup için sonuçlar, aşının oldukça güvenli olduğunu gösteriyor. Herhangi sert bir reaksiyon görmedik. Herhangi bir yan etki de rapor edilmedi. Aşıyı yaptıran insanların yüzde 90'dan fazlası antikor üretti. Yaşlı popülasyon için de sonuçları yayınladık. Çünkü yaşlılar, Kovid-19 salgınında yüksek risk grubunda bulunuyor. Çin'de yaşlılar için yaptığımız çalışmamız oldukça iyi sonuçlar verdi. Düşük dozlu ve yüksek dozlu aşıları 60-89 yaşları arası deneklerde denedik. %97-95 gibi bir koruma sağladı.