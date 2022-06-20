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Çin’in Tayvan’ı işgal planı sızdırıldı iddiası! Çinli generalin ses kaydı ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 11:55
Savaş ve yıkımla dolu dört ayın geride kaldığı Ukrayna'da çatışmalar sürerken, krizin bir diğer adresi ise pasifik. Çin-Tayvan geriliminin karşılıklı açıklamalarla tırmandığı bölgeye ilişkin İngiltere basını çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Çinli generallerin katıldığı toplantıya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında Tayvan'ın işgaline yönelik planların konuşulduğu iddia edildi.
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