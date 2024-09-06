Çin'den Doğu Akdeniz adımı! Mısır ile savunma anlaşması

Çin'in gözü Afrika'da. Çin lideri Şi Cinping, 3 yıl boyunca Afrika'ya 51 milyar dolar destek sağlayacak. Ayrıca Mısır ve Mali ile de askeri anlaşmalara imza atıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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