Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem! 7 kişi öldü… Deprem anı kamerada | Son depremler

Son dakika deprem haberi... Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem nedeniyle bazı bina ve yollarda hasar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen depremden birkaç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

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