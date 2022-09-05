05 Eylül 2022, Pazartesi
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Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem! 7 kişi öldü… Deprem anı kamerada | Son depremler
Son dakika deprem haberi... Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem nedeniyle bazı bina ve yollarda hasar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen depremden birkaç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.