05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem! 7 kişi öldü… Deprem anı kamerada | Son depremler

Çin’de 6,6 büyüklüğünde deprem! 7 kişi öldü… Deprem anı kamerada | Son depremler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2022 15:48
Son dakika deprem haberi... Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem nedeniyle bazı bina ve yollarda hasar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen depremden birkaç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6,6 büyüklüğünde deprem kamerada
6,6 büyüklüğünde deprem kamerada
5.4 büyüklüğünde deprem
5.4 büyüklüğünde deprem
Ucuz benzin için ülke değiştiriyorlar
Ucuz benzin için ülke değiştiriyorlar
İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu!
İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu!
Rus petrol zenginlerini kim öldürüyor?
Rus petrol zenginlerini kim öldürüyor?
İtalya’da mekanların ışıkları kapatıldı! Avrupa saat 21.00 sonrası karanlığa gömülüyor!
İtalya'da mekanların ışıkları kapatıldı! Avrupa saat 21.00 sonrası karanlığa gömülüyor!
Kabil’de Rus elçiliği yakınında saldırı
Kabil'de Rus elçiliği yakınında saldırı
Avrupa bu kış nasıl ısınacak?
Avrupa bu kış nasıl ısınacak?
Fransa’da doktor krizi
Fransa'da doktor krizi
Bıçaklı saldırı: 10 ölü
Bıçaklı saldırı: 10 ölü
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Batı'nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Polonya’nın ’Savaş Tazminatı’ talebine yanıt
Polonya'nın 'Savaş Tazminatı' talebine yanıt
Daha Fazla Video Göster