Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!

Ticaret savaşlarının gölgesinde, Çin-Vietnam sınırında sembolik öneme sahip Dostluk Köprüsü bir kez daha dikkat çekiyor. Çin’in dost ülkelerle yürüttüğü vergi muafiyetli bavul ticareti modeli, ASEAN bölgesindeki ekonomik ilişkilerin derinliğini gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin’in ticaret stratejilerinin nabzını tutmak üzere sınır hattında yaşananları ekranlara taşıyor.

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