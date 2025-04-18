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Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!

Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 20:37
Ticaret savaşlarının gölgesinde, Çin-Vietnam sınırında sembolik öneme sahip Dostluk Köprüsü bir kez daha dikkat çekiyor. Çin’in dost ülkelerle yürüttüğü vergi muafiyetli bavul ticareti modeli, ASEAN bölgesindeki ekonomik ilişkilerin derinliğini gözler önüne seriyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Çin’in ticaret stratejilerinin nabzını tutmak üzere sınır hattında yaşananları ekranlara taşıyor.
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Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!
Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!
Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!
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