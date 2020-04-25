Canlı yayında dünyayı sarsan iddia! Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü?

Son dakika haberi; Dünyayı sarsan iddia Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sosyal medyada hızla yayılan öldü iddiaları ayyuka çıktı. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz son durumu canlı yayında aktardı. Öte yandan Kuzey Kore liderinin ölüm iddialarının artması üzerine internette en çok "Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un son durum! Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında?" sorularına cevap arandı. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Son dakika haberi; Dünyayı sarsan iddia Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü? Kuzey Kore liderinin sosyal medyada hızla yayılan öldü iddiaları ayyuka çıktı. A Haber muhabiri Sadi Kaymaz son durumu canlı yayında aktardı. Öte yandan Kuzey Kore liderinin ölüm iddialarının artması üzerine internette en çok "Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un son durum! Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında?" sorularına cevap arandı.

Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

KİM JONG UN KAÇ YAŞINDA?

Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında? Kim Jong Un son durum nedir? Dünya basını, Kuzey Kore liderinin öldüğü iddiasıyla çalkalanıyor. Geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle 36 yaşındaki Kim'in hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Peki; Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un son durum nedir? İşte detaylar…

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Dünya kamuoyu son günlerde Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un'un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Hong Kong basını Kim Jong Un'un yaşamını yitirdiğini iddia ederken, Avrupa basını durumunun kritik olduğunu ifade etti. Bu iddialar sonrası hamle yapan ve Kuzey Kore'nin müttefiki olan Çin, Kuzey Kore'ye doktor heyeti gönderdi.

Dünya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ölümle pençeleştiği iddiası uluslararası basınının gündemine oturdu.

Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim'in, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Kuzey Kore'den resmi bir açıklama yapılmasa da dün sosyal medyada iddiaları bir adım öteye taşıyanlar 36 yaşındaki Kim'in hayatını kaybettiğini savundu.

Kim'in yerine geçecek kişi için spekülasyonlar yapılırken, Çin'den flaş bir adım geldi. Reuters'ın haberine göre aralarında doktorların da bulunduğu bir heyet, Kim'in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadığı Kim'in durumuyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti.

KİM JONG UN KİMDİR?

Kim Jong-un doğum tarihi tahminen 8 Ocak 1984 ya da 5 Temmuz 1984 olarak arşivlerde yer almaktadır. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'in en küçük oğlu ve Kore İşçi Partisi Birinci Sekreteri. Kim Cong-İl'in 17 Aralık 2011 tarihinde ölmesi sonrasında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevine getirildi.

Kuzey Kore devlet televizyonu ölen Kim Jong-İl'in yerine 20'li yaşlardaki oğlu Kim Jong-Un'un geleceğini "Büyük Halef" sözcükleriyle kamuoyuna duyurmuştur. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 1994 yılında ölmesinden sonra iktidara gelen Kim Jong-İl sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2010'da en genç oğlu Kim Jong-un'u halefi olarak seçmiştir.

30 Aralık 2011'de Kore İşçi Partisi Politbürosu resmen Kore Halk Ordusu Yüksek Komutanlığına Kim Jong-un'u atamıştır. 18 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Kore Halk Ordusunda mareşal rütbesine terfi etti. Kim Cong un, Dünyanın en genç devlet başkanıdır.

Ağustos 2015'te Endonezya merkezli Sukarno Eğitim Vakfı tarafından barış ödülü verildi.

Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.

Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı. En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'e ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.