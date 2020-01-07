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07.01.2020

Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü

Rusya'da buz tutan Voevoda Körfezi'nde balıkçılar araçlarını kıyıya 5 metre mesafede park etti. Buzun kızılması sonucu 30 araç suya battı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Olay, Rusya'nın Primorsky kentindeki Russky Adası'nda bulunan Voevoda Körfezi'nde meydana geldi.

Körfez sularının buz tutmasıyla balıkçılar, araçlarını kıyıya yaklaşık 5 metre mesafede park etti. Buzda oluşan çatlak genişlemeye başladı ve buzun kırılmasıyla 30 araç sulara gömüldü.

Araçlardan bazıları suya tamamen batarken, bazıları ise çekici yardımı ile çıkarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayda can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediğini duyurdu.

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