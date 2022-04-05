Bucha'da kan donduran görüntüler! Cesetleri sokaklardan topladılar

Bucha'da Rus güçlerinin çekilmesinin ardından şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Geride kimisi bisikletiyle giderken, kimi alışverişten dönerken vurulmuş, çoğunun elleri bağlı onlarca ceset vardı. Ukrayna'ya göre 410 sivil Rus askerleri tarafından katledildi. Rusya ise ceset görüntüleri için "mizansen" dedi.