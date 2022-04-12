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Bucha’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

İHA
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Giriş: 12.04.2022 09:16
Ukrayna’nın Bucha kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı. Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı. Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.
Bucha’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Bucha’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
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